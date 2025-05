“Honey Don’t!”: conoce la nueva película de con Chris Evans, Margaret Qualley y Aubrey Plaza

El cineasta Ethan Coen regresa con una nueva propuesta cinematográfica: Honey Don’t!, una comedia negra que promete mezclar misterio, sátira y una estética retro.

Más allá de lo que nos pueda ofrecer la trama, uno de los puntos altos es su elenco, el cual está encabezado por Margaret Qualley, Chris Evans y Aubrey Plaza,

Qualley interpreta a Honey O’Donahue, una detective privada de un pequeño pueblo que investiga una serie de muertes misteriosas vinculadas a una iglesia local y a su carismático líder, interpretado por Evans.

Plaza le da vida a una oficial de policía que parece formar una alianza con la protagonista. El reparto se completa con Charlie Day, Billy Eichner, Talia Ryder y Kristen Connolly, entre otros.

La química entre Margaret y Aubrey ha generado entusiasmo en las redes sociales, destacando la representación queer y la dinámica entre los personajes.

Otro aspecto a destacar es la ambientación en Bakersfield, California, y la estética retro evocan el estilo característico de Coen, recordando a obras anteriores como No Country for Old Men y Fargo.

Honey Don’t! se estrenará en cines estadounidenses el 22 de agosto de 2025, tras su presentación mundial en la sección Midnight Screenings del Festival de Cannes. Esto, a la espera de que se confirme su llegada a Chile y Latinoamérica.