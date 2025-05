El pasado miércoles por la noche, Palestino sumó un importante triunfo ante Unión Santa Fe de Argentina, duelo donde la gran figura del partido fue el paraguayo Junior Marabel.

“Estoy muy feliz por los dos goles, por ayudar al equipo y la verdad que esto que estamos pasando grupalmente e individualmente es algo bonito”, aseguró el ariete.

En conversación con ADN Deportes, el delantero comentó su actual momento en Palestino: “si te das cuenta el equipo es bastante bueno, los que juegan de media cancha para arriba son todos de pie bueno, en el momento que como todo jugador y delantero tienen que estar en el momento justo y hoy día me está tocando estar ahí en el momento justo en el área y lo estoy embocando”, sostuvo.

Hace algunos meses, Marabel estuvo cerca de partir de Palestino, considerando que no lograban llegar a acuerdo con Unión Santa Fe para la continuidad de su préstamo.

“Fue un momento muy angustiante porque prácticamente yo ya me había despedido del grupo, ya había salido todo el grupo de WhatsApp, todo, todo y en la siguiente semana ya todo se finiquitó, entonces era muy ida y vuelta, entonces creo que para volver fue muy duro”, confesó.

Y además reveló que “antes de eso el capitán me había escrito, me había preguntado y yo le había dicho, mira, está difícil, creo que no vuelvo porque el préstamo, no llegan a un acuerdo ellos, entonces fue ahí donde él me dijo, puta cualquier cosa avísame y me había sacado, como que ya estaban ellos de pretemporada, ya estaban en Talca haciendo el preparativo del año, entonces yo había llegado después de la pretemporada, imagínate que estuve sin pretemporada, tuve que marchar de atrás y hoy día estoy muy bien físicamente y los goles ya también van adentro todos, eso también va a ser la confianza de uno”, aseguró.

Cerró con que “cada técnico tiene su idea de juego. Creo que la idea de Luca (Bovaglio) hoy ya se va reflejando, que debe tener el balón, jugar tranquilo, jugar bonito y atacarla directamente. Y creo que en algunos partidos lo hemos hecho eso plasmado, también en este partido, que lo atacamos por fuera y siempre están dos o tres en el área, esperando que uno de borde o tire el centro atrás”, finalizó Junior Marabel.