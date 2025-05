Autor del libro ’100 años de gloria: La historia de Colo-Colo 1925-2025′: “La idea es que los jóvenes se acerquen a la lectura a través del fútbol”

Vicente Hübner Garretón, el autor del libro “100 años de gloria: La historia de Colo-Colo 1925-2025″, habló este jueves con Los Tenores, instancia donde reveló de qué tratan las 791 páginas de la historia del Cacique.

Al respecto, señaló que “fueron cuatro años de trabajo, de investigación entre análisis y estudio, y entre ocho y diez meses de intensa redacción para lograr hacer un libro que no solo contara la historia de Colo Colo, sino que también fuera amigable a la lectura”.

En esa línea, añadió que “mucha gente me dice que es mucho 800 páginas, y yo les digo que no necesito que se lean todas las páginas. La gracia de que esté año a año, es que yo lo hice pensando en una lógica como las series de Netflix, con todos los acontecimientos históricos del club”.

Sobre cómo fue la idea original, indicó: “Primeramente comencé a hacer el libro por tramos de año, pero después me fui entusiasmando ya que existe muchísima información sobre Colo Colo. Tras ello escribí y escribí no más y me fui por los cien años”.

“Se genera una bonita dinámica gracias al libro, que cumple al máximo el objetivo por el cual comencé a escribir en 2017, porque yo escribo para que los niños y jóvenes se acerquen a la lectura a través del fútbol. Es la idea”, añadió Hübner.

Respecto a cómo le ha ido en la venta, manifestó que “muy bien. Somos el segundo libro más vendido de Chile en la categoría no ficción. Es un gran logro para el ecosistema futbolístico”

Finalmente, se refirió al particular nombre que le puso al libro. “Yo empecé a escribir en 2017 en las redes sociales y necesitaba un nombre marquetero”, cerró.