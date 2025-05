Reviviendo y re-imaginando la experiencia de King Crimson con BEAT

Aún sigue fresco el recuerdo de esos históricos dos shows que King Crimson hiciera en octubre de 2019, y lo vivido en esta oportunidad con el proyecto BEAT, viene a complementar y revivir la experiencia de aquel par de jornadas hace ya casi seis años.

Complementar, porque esta gira se nutre del período 1980s de Crimson, que contempla esa irrepetible tríada de discos, que son ‘Discipline’ (1981), ‘Beat’ (1982) y ‘Three of a Perfect Pair’ (1984), y precisamente fue la época menos tratada por los setlists del grupo comandado por Robert Fripp. Y a la vez, muchos fans echaron de menos a Adrian Belew, quien muchos ven como el frontman definitivo de la banda.

Revivir, porque BEAT es más que una “banda tributo”, es un auténtico spin-off del grupo matriz, donde además de Belew está el monstruo de los bajos y el stick, Tony Levin, y ahí ya tenemos a la mitad del Crimson ochentero.

Y fue también una revancha, para quienes no tuvieron la oportunidad de estar en los shows de 2019, el poder celebrar y gozar del legado de uno de los pilares del rock progresivo y de la vanguardia.

Tras un impecable set del telonero chileno Jorge Campos, los cuatro músicos salieron a saludar, antes de tomar sus instrumentos e iniciar un espectáculo de hondura artística y contundencia sonora. Junto a Belew y Levin, están el reconocido as de las seis cuerdas Steve Vai para las partes originalmente tocadas por Fripp, y el baterista de Tool, Danny Carey, ocupando el puesto del recordado Bill Bruford.

Como era de esperar, el repertorio fue una adecuada selección de los mencionados tres discos, abarcando instrumentales como “Sartori in Tangier”, “Industry”, y “Larks Tongues In Aspic III”, hasta las de formato canción, como la delicada “Matte Kudasai”, “Three of a Perfect Pair”, o el cuasi-hit radial de “Heartbeat”.

No es un dato menor recordar que Belew y Fripp se conocieron a fines de los setenta en un concierto del compositor estadounidense Steve Reich, uno de los impulsores del minimalismo musical, y que claramente es una influencia profunda en dicha etapa del grupo, donde abundan los hipnóticos patrones rítmicos que se repiten y varían gradualmente, y también en el contrapunto de guitarras.

La influencia reichiana es más evidente en “Waiting Man”, iniciada como un dúo de percusiones entre Carey y Belew. Este último conserva de buena manera su volumen vocal, que resonó con fuerza ante un lleno Movistar Arena, lo que fue de la mano de su idiosincrásica forma de tocar la guitarra.

Vai se mantuvo siempre muy correcto, sin buscar robarse la película, y logrando un excelente equilibrio entre el respeto a las partes originales y los toques propios. Un momento destacado de este gran guitarrista se vivió en su solo en “The Sheltering Sky”. Carey y Levin, en tanto, se complementaban de gran manera como base rítmica.

Hacia el último tercio del show aparecieron todos los grandes clásicos, “Frame by Frame”, “Elephant Talk”, “Indiscipline”; y como bises, primero el único añadido de una etapa anterior de Crimson como es el potente instrumental “Red”, y finalizando con los contagiosos ritmos de “Thela Hun Ginjeet”.

La química, la “onda”, que se ha armado entre estos cuatro grandes músicos, no hace más que anhelar que BEAT no se quedara solo en esta gira. El grupo tiene un vasto potencial para proyectarse más allá. Podrían ser futuras giras, donde se abarque no solo a King Crimson, sino que las carreras de cada uno, cuyos currículos incluyen a Frank Zappa, David Bowie, Tool o los trabajos solitarios de Vai. O incluso material original vertidos en un disco que sin duda resultaría atómico. Soñar no cuesta nada.