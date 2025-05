“Pasé dos días llorando, pero no podía perderme este partido; me vendé bien fuerte y salí a la cancha”

En una dramática e histórica llave, Inter de Milán consiguió este martes su clasificación a la gran final de la Champions League 2024-25, luego de derrotar por 4-3 a Barcelona en la revancha de las semifinales disputada en el Estadio Giuseppe Meazza.

Uno de los grandes protagonistas del partido fue Lautaro Martínez, quien estuvo duda hasta última hora por una lesión en su pierna izquierda que sufrió en el duelo de ida y marcó el primer gol de la victoria de los “Nerazzurri”, que terminaron imponiéndose por un global de 7-6.

Tras el encuentro, el delantero argentino conversó con la prensa italiana y reveló el gran esfuerzo que realizó en su recuperación para llegar a un partido en el que fue clave, confesando que su familia le sugirió que no se arriesgara a jugar.

“Estaba sufriendo, la pierna me molestaba. Pasé dos días llorando en casa, pero no podía perderme el partido de esta noche. Me vendé bien fuerte y salí a la cancha. Así soy, y así vivo el fútbol”, confesó el “Toro” en diálogo con SkySports Italia.

En esa línea, contó que “lloré mucho después del partido contra el Barcelona, ​​pero le prometí a mi familia que jugaría. No me siento bien, pero trabajaremos para que mi pierna recupere su fuerza. Ahora tenemos una gran oportunidad de pasar a la historia del club. Pero primero tenemos la liga y después pensaremos en la final".

Además, Lautaro Martínez reconoció que “no estaba para jugar, le mando un saludo a mi madre que no quería que juegue este partido. Ella sufre cuando no estoy bien y bueno, en estos momentos es donde más me gusta estar adentro de la cancha ayudando a mis compañeros, haciendo feliz a esta gente que una vez más nos acompañó“.

“Un esfuerzo más donde valía la pena, valía la pena y gracias a Dios me hizo hacer la pierna 60 minutos hoy. Ahora estoy un poco adolorido pero habrá tiempo para recuperar ahora”, agregó.