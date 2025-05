Conocido actor critica duramente a Arturo Vidal tras su rendimiento en Brasil: el futbolista le respondió en redes

Críticas y un fuerte debate ha generado el desempeño de Arturo Vidal luego de la goleada 4-0 sufrida por Colo Colo ante Fortaleza, por Copa Libertadores.

Uno de los comentarios más llamativos provino del actor Álvaro Gómez, quien expresó su opinión y sus cuestionamientos directamente en la cuenta de Instagram del futbolista.

En la red social, el mediocampista de Colo Colo compartió una publicación reflexiva tras la derrota, con una imagen que decía: “Estoy lastimado, pero no estoy muerto. Me recostaré para sangrar un rato. Luego me levantaré de nuevo”.

Fue entonces cuando el protagonista de la teleserie La torre de Mabel, le respondió con dureza: “Da un paso al lado mejor y dale chance a los que vienen. Si quieres tanto el fútbol y al Colo podrás aportar desde otro lado. Con tu sueldo se saca adelante a una generación entera de jugadores. Aplaca tu ego”.

Y la reacción del volante albo no se hizo esperar, aunque fue breve y sin palabras: “🤡👊🏽🤫”.

Sonia Isaza salió a apoyar públicamente a su pareja

En medio de la controversia, también se destacó el apoyo de Sonia Isaza, pareja del futbolista, quien dejó un mensaje de respaldo emocional en el mismo post.

“Duele perder así, pero tú eres más grande que cualquier marcador. Yo sé de qué estás hecho, y sé que te vas a levantar con más fuerza, como siempre lo has hecho. Te admiro y estoy contigo en cada batalla, en las buenas y en las malas. No estás solo, ¡TE AMO MI VIDA!“, escribió la modelo colombiana.

El debate entre hinchas no tardó en aparecer, y la publicación se llenó de reacciones divididas entre quienes defienden al mediocampista de La Roja y quienes piden su salida del equipo titular.