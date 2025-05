“Toda mi vida había estado cumpliendo expectativas ajenas”: la historia de Maxi Zamora, de ingeniero en oficina a luchador profesional

Una verdadera historia de película es la que está protagonizando, en los deportes de contacto, el chileno Maxi Zamora.

Hasta 2021, tenía un trabajo como ingeniero en una multinacional del rubro marítimo, pero siempre tuvo el sueño de ser parte de la UFC.

Fue así como comenzó a buscar contactos para ser parte de Kombat Taekwondo, donde, tras mucho insistir, compitió en la categoría sobre 80 kilos de la edición disputada el año pasado en Argentina.

“Era mi primera vez en jaula y con guantes de MMA. El rival salió con todo”, recuerda. Aun tras un golpe fuerte inicial, se mantuvo firme y ganó. “Todo el esfuerzo valió la pena”, expresa emocionado Maxi Zamora, que decidió dejar su trabajo de oficina tras su triunfal debut.

“Toda mi vida había estado cumpliendo expectativas ajenas, de mis papás, de la sociedad, de lo que se espera de mí, pero esa fue la primera vez que sentí que estaba haciendo algo 100% por mí, sin importar lo que los demás pensaran. Eso fue lo que más me marcó”, dice quien hoy, a sus 29 años, ya tiene nuevos desafíos.

Dedicado ya 100% como luchador profesional, sumó una victoria por knockout en la Liga Nacional, acumulando un récord de 2-0 que expondrá este domingo 25 de mayo, cuando dispute el Kombat Taekwondo 009, que se disputará en Brasil, soñando con otro paso que lo instale, a futuro, en la UFC.

“Sé que no soy el más talentoso, pero sí el que más se esfuerza. Lo voy a lograr, aunque me digan lo contrario. Esta es mi pasión, y nada me va a detener”, concluye Maxi Zamora, a semanas de su siguiente desafío en el deporte de contacto.