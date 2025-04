Defensa de Claudio Crespo acusa de “activismo” tras publicación de videos del ex carabinero: “No tienen que ver con el caso”

Pedro Orthusteguy, abogado de Claudio Crespo, ex teniente coronel de Carabineros, cuestionó la publicación de videos por parte de CIPER en el marco del juicio oral que enfrenta su defendido por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves contra Gustavo Gatica.

Los videos, grabados principalmente por la cámara corporal de Crespo durante operativos de 2019, muestran su comportamiento en situaciones de orden público, donde se le oye usando lenguaje amenazante hacia detenidos y realizando acciones que, según el reportaje, violarían los protocolos policiales.

Orthusteguy rechazó las publicaciones y acusó a CIPER de publicar los videos sin realizar una investigación adecuada. “Esta defensa NO se va a prestar para una publicación destinada sólo a denostar a una persona que está siendo juzgada en un tribunal", señaló el abogado.

En sus palabras, los videos fueron entregados por “una parte interesada” y no por un trabajo de investigación periodística: “Estos videos fueron exhibidos dentro del juicio oral. Ningún periodista de Ciper fue a presenciar el juicio esos días, simplemente publicaron los videos que una parte interesada les pasó”.

“Ninguno de los videos publicados tiene que ver con el caso”

El defensor también criticó el enfoque de la cobertura, calificando la acción de CIPER como “activismo”, no periodismo. “Me parece que hacer eso no es periodismo, es activismo“, dijo Orthusteguy, sugiriendo que el reportaje no cumplía con los estándares de imparcialidad.

Además, cuestionó la relevancia de los videos para el caso: “By the way, ninguno de los videos publicados tiene que ver con el caso sometido a la decisión del tribunal... ¿raro no?”.

Por último, Orthusteguy hizo un llamado a los periodistas para que se enfoquen en una cobertura más objetiva. “Sería interesante que algún periodista de investigación se interese sinceramente en el Caso Gatica, que lo analice de verdad, no desde la trinchera política", concluyó.