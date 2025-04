Carlos Alcaraz se retira del cuadro principal del Masters 1000 de Madrid

Un duro golpe recibió este jueves la organización del Masters 1000 de Madrid luego que el español Carlos Alcaraz anunció que no jugará el cuadro principal del torneo.

El propio jugador había esbozado su decisión, considerando que no ha entrenado en la Caja Mágica.

“En la final de Barcelona me trató el aductor, pero también noté otra cosa en el isquio izquierdo, me hice unas pruebas y estuve valorando con los médicos si podía llegar a jugar en buenas condiciones. He hecho todo lo posible, pero en estos días no mejoró mucho las cosas”, expresó quien era el segundo cabeza de serie del torneo.

“Hay que escuchar el cuerpo. Aunque espero todo el año para jugar en Madrid, que es un torneo muy ilusionante, no han salido las cosas como yo quería para poder jugar aquí”, enfatizó Carlos Alcaraz, dos veces campeón en la arcilla hispana.

Ante la deserción del número 3 del mundo, el polaco Kamil Majchrzak será quien ocupará su lugar en el cuadro, dejando más que abierta aquella zona para que pueda darse un sorpresivo semifinalista del campeonato.