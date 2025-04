Tiago Nunes saca pecho por el triunfo de la UC ante Limache: “No vi a nadie de nuestro equipo bajando los brazos”

Tiago Nunes, DT de Universidad Católica, destacó la reacción que mostró su equipo para remontar el partido ante Deportes Limache y llevarse la victoria por 2-1 este sábado en Viña del Mar.

“Me quedo con la capacidad de reacción del equipo. Más allá de la presión por el resultado, de ir perdiendo, de fallar un penal y de tener un gol anulado, el equipo buscó el triunfo, no vi a nadie bajando los brazos. Valoro el esfuerzo de los jugadores”, señaló el técnico brasileño en conferencia de prensa.

“El equilibrio emocional termina siendo muy importante para un equipo que viene atravesado un momento muy complicado. Cuando sacas un partido adelante de la forma que lo hicimos hoy, genera confianza, genera el estímulo necesario para que el equipo entienda que bajo presión se puede sacar un partido adelante”, agregó el entrenador de la UC.

Por último, Tiago Nunes aseguró que todavía no hay un equipo “superlativo” en el Campeonato Nacional 2025. “Es un torneo parejo, yo no he visto un equipo que sea superlativo al otro todo el tiempo, veo a los rivales sufriendo goles de diversas maneras, partidos abiertos, este es un torneo duro de disputar”, concluyó.