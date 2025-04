Experto en eventos deportivos y exoficial FIFA: “La principal fórmula para evitar la violencia en los estadios es que vayan más familias”

En el marco del debate que se sigue desarrollando tras lo ocurrido el pasado jueves, con el fallecimiento de dos hinchas de Colo Colo en la previa al encuentro por Copa Libertadores, Los Tenores conversaron con Michael Boys.

Quien fuera oficial FIFA y que es experto en eventos deportivos abordó los problemas en la seguridad de los estadios en Chile.

“Es difícil dar una receta. Venimos escuchando esto hace 30 años. Inglaterra hizo la travesía por el desierto. La clave está en que en el estadio, la seguridad es consecuencia de acciones de bienestar. La principal fórmula para evitar violencia es que vayan más familias, eso está estudiado”, enfatizó.

“¿Por qué una familia puede ir feliz a ver a la selección y no a un partido de clubes? Probablemente en el Mundial Sub 20 tampoco habrá problemas. Todos los actores deben involucrarse. No se resuelve en un gobierno ni en una comisión (...) Si seguimos empujando cosas sueltas, no vamos a llegar a ningún lado", planteó Michael Boys, defendiendo el Estadio Nacional como un recinto en condiciones de brindar seguridad.

“La mayoría de los estadios en Chile son estatales. ¿Quién invierte ahí? El Nacional se presta para tener condiciones de bienestar que te permiten desarrollar un buen evento deportivo: accesos cómodos, Metro a la puerta, alimentación, baños relativamente buenos", comentó.

Las soluciones a la violencia en los estadios

Michael Boys valoró los avances que se puedan dar con el Registro Nacional del Hincha.

“El reconocimiento facial es la segunda o tercera etapa del proyecto. Es un paso más adelante que mostrar el carnet, que no funciona. Es un paso en la dirección correcta. Hay muchas otras cosas por hacer. Es fácil pegarle a Estadio Seguro, pero cerrarlo no soluciona mucho”, reflexionó, asegurando que lo ideal es que no haya Carabineros en los estadios.

“No me gusta ver uniformados o armas dentro de un estadio. Una fuerza de control de orden público debe estar ojalá no visible. Hoy pensamos en seguridad de un estadio como un plan policial que se suma a un evento deportivo, pero la lógica policial es distinta de la lógica de la operación de un evento como este”, cerró Michael Boys en Los Tenores.