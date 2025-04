Lejos de los escenarios musicales y los programas de televisión, Katherine Orellana ha encontrado una nueva etapa en su vida, marcada por la recuperación personal y su incursión en el contenido digital para adultos a través de la plataforma Arsmate.

La cantante nacional, recordada por su paso en el programa Rojo, reapareció recientemente en el espacio Primer Plano para compartir su presente.

“Cuando me quedé completamente sola y entendí de que nunca se trató de mi alcoholismo, ni se trató de mi relación con mi mamá, ni de ser mejor mamá, ni de ser mejor persona. Puedo decir que se trató siempre de mi relación con Dios y del abandono que tenía conmigo misma”, comentó en el programa.

La influencer reveló que lleva tres años sin consumir alcohol. “En rehabilitación yo aprendí a conocerme de tal forma, que sé quién soy hoy y que no soy, que hoy cualquier comentario, cualquier cosa que hablen de mí, no me mueve”, expresó con firmeza.

Su ingreso a Arsmate

Una de las sorpresas más comentadas fue su transformación en creadora de contenido erótico, donde ya comenzó a publicar sus primeras imágenes. Consultada sobre su comodidad con el cuerpo y esta nueva faceta, respondió sin rodeos: “¿Quieres saber ¿En una palabra? Arsmate”.

Sobre su experiencia en esta plataforma, Kathy Orellana agregó: “Lo veo como un negocio súper bueno, me siento súper cómoda haciéndolo, creo que es una parte súper rica, que cualquier mujer dentro de su gran secreto oculto desearía hacer esto. Yo creo que a las mujeres les cuesta incluso hasta decirlo”.

Y concluyó: “Creo que me siento en mi mejor momento como mujer”.

