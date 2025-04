Isabel Allende da su última intervención y se despide del Senado tras fallo del TC: “Ninguna autoridad nos advirtió que era inconstitucional”

Santiago de Chile

La senadora Isabel Allende (PS) se despidió este martes del Senado tras 30 años de servicio, en un discurso marcado por la emoción y la autocrítica. Aunque el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que implicará su cesación del cargo, aún no ha sido notificado oficialmente, Allende expresó que esta probablemente sería su última intervención.

Visiblemente afectada, la senadora comenzó su discurso diciendo: “Este es uno de los momentos más duros de mi vida. Me resulta más difícil por la manera abrupta en que termina mi carrera de 30 años de servicio al país".

A pesar de la tristeza, agregó: “Me voy con la frente en alto”, destacando que siempre actuó “con convicción, con pasión y con amor por Chile”.

Allende criticó el fallo del TC, asegurando que, “más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático". Reconoció que debió haber tenido en cuenta el artículo 60 de la Constitución, pero aclaró: “No rehúyo mi responsabilidad, pero no soy abogada”.

Ampliar

“Jamás he usado mi cargo para algún beneficio personal”

Además, señaló: "Jamás he tenido contrato alguno con el Estado, y ante todo actué confiando en la institucionalidad", subrayando que “en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional".

Defendió su trayectoria con firmeza, diciendo: “Mi trayectoria habla por sí sola, y esa trayectoria, que me permito calificar como honesta y transparente, es la mejor prueba de lo absurdo que resulta pensar en una intención maliciosa de mi parte".

Y reafirmó: "Jamás he usado mi cargo para algún beneficio personal".

Allende cerró su intervención con un mensaje de esperanza: "Me voy serena porque sé lo que he dado, porque sé quién soy, porque sé que a pesar de esta salida forzada e injusta, mi historia no termina aquí. Me voy con la emoción profunda de haber servido a Chile con convicción, con pasión y con amor".

Al final de su discurso, varios parlamentarios se acercaron para brindarle apoyo, y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, le entregó un ramo de flores en un gesto simbólico de reconocimiento.