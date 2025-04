“Como futbolistas, todos sabemos que este día llegará; nos guste o no, es hora de despedirnos”

Este viernes, Kevin De Bruyne entregó una noticia que impactó al mundo del fútbol y, especialmente, a los fanáticos del Manchester City. A través de sus redes sociales, el volante belga anunció su salida del club inglés en donde ha pasado los últimos 10 años de su carrera.

“Voy directo al grano y les cuento que estos serán mis últimos meses como jugador del Manchester City. Nada de esto es fácil de escribir, pero como futbolistas, todos sabemos que este día llegará. Ese día ha llegado”, escribió el mediocampista de 33 años en su cuenta de Instagram.

“El fútbol me condujo a todos ustedes y a esta ciudad. Persiguiendo mi sueño, sin saber que esta etapa cambiaría mi vida. Esta ciudad. Este club. Esta gente... me lo dio todo. No tuve más remedio que devolverlo todo. Y, ¿adivinen qué? ¡Lo ganamos todo!“, remarcó De Bruyne sobre su exitoso paso por los “Citizens”.

“Nos guste o no, es hora de despedirnos. Suri, Rome, Mason, Michele y yo estamos sumamente agradecidos por lo que este lugar ha significado para nuestra familia. Manchester siempre estará en los pasaportes de nuestros hijos y, lo que es más importante, en cada uno de nuestros corazones. Este siempre será nuestro hogar”, agregó el talentoso jugador nacido en Bélgica.

De esta manera, Kevin De Bruyne confirma que se irá del Manchester City al término de la presente temporada, dejando una huella importante para el club, con el cual ha ganado 18 títulos, entre ellos, la Champions League.