Alejandro Guillier considera volver a la política como senador por Valparaíso y apunta contra una derecha “sin proyectos”

El excandidato presidencial, Alejandro Guillier, abordó la posibilidad de volver a la política, retornado al Senado y con una postura clara.

Hay que recordar que el periodista fue senador por la región de Antofagasta entre 2014 y 2022, contando con experiencia en la Cámara.

Posterior a su salida de la política tras perder en las elecciones presidenciales de 2017 ante Sebastián Piñera, se ha alzado la posibilidad de retomar su carrera en varias ocasiones, considerando como escenario principal la región de Valparaíso.

Ahora, esta idea vuelve a tomar fuerza, ya que en una reciente conversación con RVL, Guiller confirmó su interés y no descarta presentarse en aquel cargo.

Un punto a considerar es su constante vínculo con organizaciones sociales y los desafíos que enfrenta la zona, algo que ha sido clave en esta reflexión.

“Cuando uno es senador, sobre todo como funciona en Valparaíso, tiene la oportunidad de recorrer la región por razones obvias“, comenzó diciendo.

“Y hay minería, hay puertos, pescadores, agricultores, todos los servicios, la educación pública, te invitan las organizaciones sociales para discutir problemas que muchas veces son nacionales, pero que tienen expresión en la región”, comentó.

Un cargo tentador y de relevancia

El expresidente del Colegio de Periodistas de Chile también reveló que ha sido directamente incentivado a volver al servicio público, lo que impulsa aún más su interés.

“El diputado -Tomás- Lagomarsino me decía que cómo me iba a retirar, que volviera y me fue tentando y tú sabes que esto del servicio público es apasionante”, reconoció.

Asimismo, hizo hincapié en “el momento que está viviendo el país”, lo que hace aún más relevante “que uno tome posición”, apelando a los trabajos en la zona.

“Es difícil ser neutral dentro de lo que ocurre y sobre todo porque la región de Valparaíso, por lo importante que es, uno siente que a veces los debates son medios intrascendentes y no se discute y no se defienden los intereses de la región”, indicó.

Crítica a la derecha en un complejo escenario político

Considerando el panorama político actual, ad portas de las elecciones presidenciales, Alejandro Guillier expuso sus críticas con foco especial en el planteamiento de la derecha.

Apuntando a nombres específicos, remarcó particularmente a Johannes Kaiser y José Antonio Kast, señalando su falta de capacidad para gobernar.

“Veo a la derecha sin proyectos“, comenzó destacando en su dura crítica. “La gente habla tonteras cuando no tiene proyectos que ofrecerle al país“.

“Seamos bien honestos, bien honestos. Si Kaiser ganara, no tiene parlamentarios, no tiene equipos técnicos, no tendría con quién gobernar, sería un desastre“, señaló.

“Segundo, si ganara Kast pasaría más o menos lo mismo. Tiene un partido un poquito más estructurado, pero ellos tuvieron mayoría circunstancial en el segundo proceso constituyente (...) y en vez de hacer un esfuerzo unitario, un esfuerzo país, llegaron a tal extremismo que la gente votó en contra”, argumentó.

En esa línea, advirtió sobre los riesgos de la polarización política: “Están haciendo de los temas identitarios, un tema de división y polarización del país. Eso nos va a llevar al desastre".

“Yo en ese sentido espero que Evelyn Matthei no se siga yendo a la derecha para seguirles el juego, sino que se sitúe en la centro derecha, converse, porque nos vamos a necesitar”, concluyó.