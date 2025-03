“Siempre ha tenido mucho ritmo”: Papá de Pedro Pascal revela el secreto de los dotes para el baile de su hijo

El actor chileno Pedro Pascal no solo destaca en la pantalla por sus papeles en series y películas de acción, drama y comedia, sino que también ha demostrado ser un apasionado del baile.

Su talento para la danza quedó en evidencia en la más reciente campaña publicitaria de Apple, donde protagoniza un comercial para los AirPods 4 con cancelación de ruido. El video, titulado Someday, ya acumula más de 2,3 millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

La producción, dirigida por Spike Jonze (¿Quieres ser John Malkovich?, 1999), comienza con Pedro Pascal interpretando a un personaje melancólico, con el corazón roto, caminando por una ciudad cubierta de nieve.

Al colocarse los AirPods, la música transforma su entorno, suena la canción El conticinio de El conticinio de Guitarrricadeafuente, y, sin darse cuenta, los transeúntes comienzan a seguirle con sutiles pasos de baile.

A medida que avanza la escena, el tono cambia por completo. El chileno aparece vestido de blanco en un paisaje primaveral, lleno de colores vibrantes.

En ese momento, con el tema Perfect de Sam i, Tropkillaz, BIA y MC Pikachu, el actor despliega su talento para el baile en una coreografía llena de energía, acompañado por 20 bailarines en una explosión de papel picado en tonos naranja, rojo y amarillo.

Al final del comercial, los dos Pedros —el de la escena invernal y el del mundo colorido— se encuentran cara a cara. El personaje triste esboza una sonrisa, transmitiendo un mensaje de esperanza y conexión a través de la música.

Un talento que viene desde la infancia

Más allá de la publicidad, el gusto por el baile es algo que Pedro Pascal lleva arraigado desde su juventud.

En redes sociales abundan videos de sus improvisadas danzas, además de publicaciones propias en Instagram, como cuando compartió un clip de sus vacaciones bailando al ritmo de Father Figure de George Michael.

Su padre, José Balmaceda, confirmó a LUN que a su hijo “siempre le gustó bailar. No era tanto de hacer shows cuando era chico, pero en las fiestas, cuando era adolescente, recuerdo haberlo mirado en la distancia y era muy bueno. No bailaba con los típicos pasos de moda, le ponía color”.

Baile en las fiestas y premieres de cine

El papa del actor chileno afirmó que Pedro Pascal “siempre ha tenido mucho ritmo, yo creo que ahí está la clave. A Pedro siempre se le arrancan un poco las ganas de bailar”.

“He asistido a dos premieres y recuerdo haber ido a una en Los Ángeles para una película que hizo con Nicolas Cage (The Unbearable Weight of Massive Talent, 2022) y en la fiesta ahí bailó con alguna de las actrices”, añadió.

Consultado sobre si el talento para el baile es hereditario, su padre confesó: “A mí me gusta bailar mucho, pero nunca así. En mi época bailábamos rock and roll, que es otro tipo de baile, con pareja, dando vueltas”.

“Esto es mucho más espontáneo. La más comadre de él, Javiera, una de mis otras hijas, lo acompañaba a las fiestas, porque se llevan por dos años. Vivieron mucho tiempo juntos en Nueva York, me imagino que salían a bailar harto. Ella igual es buena bailarina”, complementó.

Finalmente, José Balmaceda reveló su reacción al ver la coreografía de su hijo:: “Me impresionó lo bien que siguió las coreografías, eso tiene que haberlo aprendido en la escuela de teatro (de la Universidad de Nueva York)”.