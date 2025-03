La expectación es alta. Después de varias temporadas de ausencia, la Universidad de Chile está de regreso en la Copa Libertadores 2025, y este lunes conocerá su suerte en el torneo internacional de clubes.

En ello, varios ex azules dicen presente por estas horas en Asunción para presenciar el sorteo y uno de ellos es uno que sabe de levantar trofeos con los universitarios: José ‘Pepe’ Rojas.

El ex capitán y referente de los laicos conversó con ADN Deportes y comentó su presencia en Asunción: “contento, orgulloso de poder estar en este evento tan importante como es el sorteo. Así que disfrutando, esperando que a los equipos chilenos les vaya bien, que es lo que uno espera para el crecimiento del fútbol, que tanto lo necesitamos”.

“Creo que, bueno, el año pasado lo hizo Colo Colo, este año esperar de que la U haga un lindo campeonato, se ha reforzado con nombres importantes. Así que nada, desearles todo el éxito y también a los equipos que van a estar en la Copa Sudamericana también puedan hacer de la mejor manera esta copa que es tan linda”, complementó el ex defensor.

Sobre lo que se viene para la U, Rojas fue claro: “mi teoría es que sea quien sea, para poder lograr objetivos importantes hay que ganarle al que esté por delante. Ahora siempre está eso de poder que sea un equipo fácil, pero también siento que cuando ocurre eso hay un pequeño relajo en el cual a veces enfrentar a un equipo de menor envergadura te termina traicionando y complicando a lo mejor una clasificación que tú dices en el papel debiese ser fácil”, aseguró.

Al final, cerró con cómo ver a los azules en su versión 2025: “está en rodaje todavía, sobre todo por las incorporaciones que están, ha tenido lesionados, todavía creo que no arma el once ideal, ha tenido mucha rotación, está en la búsqueda, pero bueno, el fútbol a veces no te espera y ya a la vuelta a la esquina tienes que enfrentar Copa Libertadores, Campeonato Nacional y Copa Chile”, finalizó José ‘Pepe’ Rojas.