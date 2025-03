Fue campeona mundial, representó a Chile en dos JJOO y hoy vive un duro presente: “Tengo la embarrada en la cuenta bancaria”

María Fernanda Valdés, campeona mundial de levantamiento de pesas en 2017, abordó el duro presente económico que está atravesando tras perder la beca para deportistas de alto rendimiento (beca Proddar).

Con este aporte estatal, la deportista recibía mensualmente $2.200.000, sin embargo, dicho monto se redujo a $1.000.000 luego de que bajara su rendimiento por lesiones y una depresión postparto. Y desde enero pasado, Valdés ya no recibe nada de la beca.

En diálogo con LUN, la levantadora de pesas comentó cómo le está afectando la pérdida de la beca Proddar. “Tengo la embarrada en la cuenta bancaria (...) Mi mamá me ha ayudado un poco. Trabajo con la federación de repente porque soy juez en los campeonatos. Y me pagan como 25 mil pesos diarios”, indicó.

“Mi mamá paga la mitad del dividiendo de mi casa que es de $840.000. Lo que me interesa ahora es no tener dramas con el dividendo porque es lo más complicado”, agregó la deportista chilena, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, ganando diploma en ambas ocasiones.

Por último, María Fernanda Valdés se refirió a su depresión postparto, señalando que “estoy casi saliendo, pero cada vez que casi salgo, pasa algo. Es complicado salir de un proceso cuando uno va remando contra la marea. Estoy en tratamiento. Todavía no me dan de alta, pero las crisis de angustia están más controladas. Ya no lloro por llorar”.