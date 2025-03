Pablo Milad asegura que FIFA dio el visto bueno a la nacionalización de Zampedri y advirtió sobre el estado de la cancha del Nacional

Durante la jornada de este jueves, la ANFP oficializó la llegada de un nuevo patrocinador para la selección chilena, Lays.

En ese contexto, el presidente del ente rector del fútbol chileno, Pablo Milad, abordó las expectativas de cara a los partidos por las eliminatorias al Mundial 2026, contra Ecuador y Paraguay.

“Hemos perdido puntos que normalmente no perdíamos y que tenemos que recuperar, hay que ganar todos los partidos de local y sumar afuera. Queremos los seis puntos, pero no me gusta hablar de mínimos”, remarcó, reconociendo que el hecho de no sumar 4 o 6 puntos complicaría las pretensiones de llegar al repechaje.

“Sí, queda difícil. Son partidos complicados, Paraguay mostró un repunte y es difícil jugar con un equipo que está confiado, recuperado y en zona de clasificación. Ecuador es un equipo muy difícil, la mayoría de ellos juegan en ligas de alto nivel competitivo”, dijo Pablo Milad, quien no quiso ponerle más presión a la continuidad de Ricardo Gareca en La Roja.

“Las cosas se van viendo paso a paso, partido a partido. No me gusta anticiparme en cosas que no se saben”, aseguró el mandamás de la ANFP, que advirtió en torno al estado del césped del Estadio Nacional para recibir a Ecuador.

“Sí, estamos preocupados. Sabemos que hay una planificación para que llegue al 100% para el Mundial Sub 20, pero recuerden que hubo un accidente donde murió una persona, la cancha estuvo tapada tres días y eso perjudicó en demasía el estado actual del césped. El IND hará todos los esfuerzos para que llegue en óptimas condiciones el 25 de marzo”, cerró.

Pablo Milad y el caso Zampedri

El presidente del fútbol chileno no quiso anticipar novedades en torno al listado de jugadores que se dará a conocer el viernes.

“Las decisiones son netamente del cuerpo técnico para ver quiénes están aptos para representarnos en dos partidos que son fundamentales, donde necesitamos sumar”, dijo, aunque dio el visto bueno para la citación de Fernando Zampedri.

“Está todo ok, llegó el registro oficial hace dos días. Hicimos las gestiones, está inscrito y habilitado para representar a Chile”, comentó, ya pensando en una mejor conversación con el gobierno.

“Las relaciones se van estableciendo con el tiempo, hay que ganarse las confianzas en diversas reuniones. La reunión con el Ministerio del Interior fue muy fluida. Siempre hemos tenido una relación progresiva con el gobierno, es mucho más cercana”, cerró Pablo Milad.