Jaime García no se achica ante Colo Colo en la lucha por el torneo: “Es un campeonato que está abierto para que gane cualquiera”

Este domingo 2 de marzo al medio día, por la tercera jornada del Campeonato Nacional 2025, Huachipato deberá recibir en Talcahuano a Colo Colo. En relación con este partido, Jaime García afrontó la conferencia de prensa, donde analizó el presente de los albos y el de que su equipo.

“Siempre son partidos bonitos, sobre todo para el espectáculo, sabemos que es un rival fuerte, con planilla numerosa, pero es un campeonato que está abierto para que gane cualquiera. Como grupo, los objetivos los tenemos super claros, sabemos que enfrentamos a un gran rival. No hay técnico que no trabaje para ganar”, comenzó diciendo sobre su rival.

Sobre como va a parar su equipo, comentó: “generalmente no toco mucho los equipos, pero eso me lo demuestra el jugador en la semana, siempre trato de mantener mientras ellos cumplan los requisitos de la semana. Generalmente, andan mejor los que empujan el carro, eso hace que en los entrenamientos se produzca una sinergia distinta a lo normal”

También dejó una gran reflexión de su forma de dirigir los planteles. “Cuando tú convences a los que no están jugando, eso hace que tú tengas un 11 competitivo. No me enfoco en los que están jugando, esos están todos contentos, me enfoco más en los que no juegan, ellos hacen que el grupo, al momento de jugar, suba el nivel”.

“Busco las formas, los sistemas con los que vienen jugando los otros equipos, si me sirve entrar con otro volante, con más delanteros, dos ‘9’, eso va a depender mucho de lo que me proponga el rival”, finalizó Jaime García.