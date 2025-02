Esta es la propuesta que sugiere Tita Ureta para la elección de la reina y el Festival de Viña

Tita Ureta se sumó al debate sobre la organización de la elección de la reina de Viña y su relación con el Festival de Viña del Mar, señalando la importancia de sincronizar ambos eventos para dar mayor relevancia a la coronación.

“Lo que hizo Viña habla muy bien de ella, así que la felicito de verdad”, expresó Ureta, destacando el impacto positivo de la reciente elección de tener dos reinas de viña: Emilia Dides y Faloon Larraguibel.

Sin embargo, la comunicadora también manifestó su inquietud respecto a la falta de coordinación entre los eventos. “Yo creo que es la organización la que debiese estar mucho más regularizada”.

“Incluso me encantaría que estuviese alineado con el Festival de Viña”, comentó, haciendo un llamado a mejorar la estructura del certamen.

Asimismo, propuso que la reina tenga un rol más activo en la última jornada del festival;

“Que sea un mismo evento, que ojalá la reina pase el último día a saludar, que la sienten por ahí, pero que estén desincronizados los eventos, a mí no me gusta. Me gustaría que estuvieran alineados”, afirmó Ureta.