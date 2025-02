“Una caja de sorpresas”: Incubus sorprende en Viña 2025 con covers de The Beatles y Phil Collins

La banda estadounidense Incubus hizo su esperado debut en el Festival de Viña del Mar 2025 con un show que no solo repasó sus mayores éxitos, sino que también incluyó homenajes a leyendas de la música.

En una de las sorpresas de la noche, interpretaron Come Together de The Beatles e In the Air Tonight de Phil Collins, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Los fanáticos presentes en la Quinta Vergara ovacionaron la versión del clásico de Collins, que destacó por su atmósfera intensa y la interpretación vocal de Brandon Boyd.

Pero la banda no se detuvo ahí. Con una poderosa versión de Come Together, lograron que el público coreara la icónica canción de The Beatles, sumando otro punto alto en su presentación.

Que tremendo grupo #incubus #Viña2025 buena musica! Y con cover de #ComeTogether the Beatles y homenaje a #PhilCollins estupendo. — Jaime Cofré (@JaimeCofre31) February 28, 2025

Por generación no soy un fan de ellos. Pero put como se nota la calidad de músicos. Ademas se pegaron su The Beatles. Viva el Rock #Incubus — Gonzalo Matamala ✏ (@g_matamala_s) February 28, 2025

Incubus: polera de Joe Cool, cover de Phil Collins. Excelente servicio pic.twitter.com/bXgi8ILIoi — 🌈 Melina Rapimán 🦄 (@MelinaMilk) February 28, 2025