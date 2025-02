El director ejecutivo del Festival de Viña 2025, Daniel Merino, abordó la controversia generada por la falta de entradas para los familiares de los animadores del certamen, luego de que Marcela Vacarezza confirmara la situación y se sumara a los reclamos sobre el trato recibido.

La autoridad del evento dejó en claro que el modelo del festival no contempla la entrega de entradas de cortesía para nadie, ni siquiera para el equipo organizador. “El modelo de los festivales es así. Nadie, ni nosotros, tenemos entradas. Yo no tengo tickets tampoco”, enfatizó.

Sobre las declaraciones de Vacarezza, quien afirmó que no la dejaron ingresar a la Quinta Vergara en una ocasión, Merino señaló: “De hecho estaba adentro. El primer día entró, el segundo día creo que no llegó a la hora y no pudo entrar. Pero puede entrar cuando ella quiera”.

El ejecutivo también mencionó que el tema ya fue aclarado en Canal 13. “Hoy día en Canal 13 lo aclaró. Lo aclaró hoy día en Canal 13. Y dijo que no era así. No, no hay entradas para nadie”, reiteró.

Finalmente, Merino hizo referencia a las pérdidas económicas que enfrentaba el festival en épocas pasadas, destacando que en tiempos de Chilevisión el evento llegó a perder hasta 2.000 millones de pesos por festival”, concluyó con ironía.