El tradicional piscinazo del Festival de Viña del Mar 2025 tuvo un giro inesperado y emocionante. Emilia Dides, recientemente coronada como Reina del Festival, deslumbró con su elegancia y carisma en la piscina del Hotel Novotel de Viña del Mar.

Luciendo un impactante bikini dorado y una capa blanca con detalles brillantes, Dides hizo su entrada triunfal al evento, acompañada por el Rey del Festival, Camilo González, conocido como “Tío Prensa”.

No obstante, en medio de la expectación la reina del certamen tomó el micrófono y sorprendió con unas palabras dirigidas a la producción: “No sé si es algo legal, pero me parece lo correcto”, comenzó.

“Quiero decirle a Faloon que es una reina de tomo y lomo y me encantaría que le diéramos un aplauso a ella también”, expresó emocionada, anunciando posteriormente su intención de compartir la corona.

Un gesto que rompe esquemas

El simbólico acto de Dides fue ampliamente celebrado en redes sociales, donde seguidores y figuras del espectáculo aplaudieron su gesto de sororidad.

Con este piscinazo, Emilia Dides no solo cumplió con una tradición del Festival de Viña, sino que también dejó huella con una decisión que podría cambiar la historia del certamen para siempre.

Revisa el momento: