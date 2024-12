Santiago

Una de las grandes figuras que tuvo Colo Colo para jugar ante históricos de River Plate en el Estadio Monumental fue Esteban Paredes, quien era de los más activos, considerando que hasta hace pocos meses volvió del retiro para defender a Santiago Morning en la Primera B.

Quizá por eso el exdelantero no se tomó muy amistoso el partido. “Siempre es un privilegio contar con la gente colocolina, lamentamos no haber ganado, no estuvimos a la altura ni física ni futbolística. A ratos nos pasaron por arriba. Si bien es un amistoso, uno siempre quiere ganar y cuando uno se pone la camiseta de Colo Colo, uno tiene que salir en cualquier lado a ganar”, dijo en zona mixta, aunque valoró el hecho de reencontrarse con varios referentes del club.

“Siempre es bueno ver a compañeros como Lucas Barrios y Justo Villar, uno recuerda el camarín, la concentración, contarse historias, tirar la talla y eso también es bonito”, reflexionó.

Los dardos de Esteban Paredes

En la instancia, se le aprovechó de preguntar por sus expectativas de cara al centenario de Colo Colo el próximo año, instancia que no desaprovechó y cuestionó el alza de los abonos para 2025.

“Cuando suben los abonos, no es parte del Colo Colo que todos queremos. La gente está disconforme, muy dolida, se viene un centenario donde la gente tiene que disfrutar. La gente va a venir igual al estadio, el trabajador que se pela el lomo va a juntar su plata para venir, pero duele más por eso”, comentó quien también aprovechó de fustigar la idea de la Segunda División Profesional sea solo con jugadores sub 23, dado su rol como parte del funcionamiento de San Antonio Unido.

“Es lamentable. Ya la ANFP ha hecho muchas cosas que no son buenas, ha habido situaciones donde San Antonio y otros clubes tienen refuerzos cerrados. Ojalá el SIFUP aparezca, creo que no es justo. Los clubes de Primera y Primera B tampoco están con la categoría, las tres divisiones deberían funcionar igual. Algo pasa ahí. Ojalá se pueda llegar a un buen acuerdo, le quitas trabajo a más de 200 personas”, concluyó un duro Esteban Paredes.