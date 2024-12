Santiago

Víctor Rivero se transformó en el artífice técnico del ascenso de Deportes Limache, que pasó de ser un club debutante en Primera B a transformarse en el ganador de la Liguilla de Ascenso.

“Es un club familiar. Nadie podría haber considerado que en dos años, Limache esté en Primera División. Es un sueño, sobre todo para la gente de Limache, que nos esperen esas 3 mil personas, vamos a llegar a celebrar. Esperemos que con esto las autoridades crean en nosotros y podamos jugar en algún momento en Limache, la gente se lo merece”, comentó, aludiendo a la gente que se congregó en la plaza de Limache a ver un juego que no lo dejó del todo satisfecho.

“Pasaron muchas cosas dentro del partido. Era una montaña de emociones. No jugamos bien, no aprovechamos la oportunidad en el alargue, pero se consiguió el objetivo. El equipo está trascendiendo en la historia. El contexto del partido nos llevó a no tener la tranquilidad de ganarlo en el alargue, teniendo un jugador más”, reconoció.

“Jugamos cinco partidos en la liguilla y no mostramos lo que mostramos hoy, quizá hubo nerviosismo, nos faltó manejar situaciones de juego, pero se cumple el objetivo, no de la forma que queríamos, pero a veces con esto se disfruta más”, comentó Víctor Rivero, apuntando a su revancha personal en el fútbol gracias a Deportes Limache.

“He dado la vuelta más que larga. Partí dirigiendo hace 10 años y solo en uno he dirigido en Primera División. Me ha tocado ascender e irme de los equipos. Acá se me respetó el proceso, que las decisiones no se tomen con base en un resultado, pudimos trabajar tranquilos y logramos este objetivo”, reconoció, apuntando a mantener el proceso con el club, ya en Primera División.

“Quería hacer respetar mi contrato aunque no se cumpliera el objetivo. Vinimos con el equipo en Segunda División Profesional, teníamos más que perder que ganar. Cada jugador y cada funcionario de este club lo ha traído este cuerpo técnico”, concluyó Víctor Rivero.