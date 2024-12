Arturo Sanhueza: “Quiero ser DT número uno, no he dejado de entrenar ningún día desde que dejé el fútbol”

El exfutbolista de Colo Colo y que brilló con el equipo en el tetracampeonato que lograron en 2006, Arturo Sanhueza, habló con Los Tenores en la previa del partido de leyendas entre Colo Colo y River Plate.

El exfutbolista será parte del once estelar del “Cacique” para el duelo frente a los millonarios, hecho que lo tiene muy ilusionado.

“Feliz de poder estar viviendo esta experiencia. Me he reencontrado con mucha gente y estoy feliz de todo lo que está pasando”, sostuvo.

Sanhueza, que es ayudante del técnico Erwin Durán en el campeón de la Primera B, Deportes La Serena, habló de la gran temporada que tuvo junto al elenco papayero.

“En lo de Serena el gran mérito lo tienen los futbolistas, ya que pudieron reflejar lo que les propuso el cuerpo técnico. Tratamos de mejorar mucho el aspecto defensivo y nos resultó, ya que tuvimos una mejor defensa. Sacamos muchos puntos de ventaja y muy contento por mi primera experiencia saliendo campeón ahí”, lanzó.

Consultado sobre el gran regreso que tuvo Arturo Vidal en los albos, manifestó que “con Vidal tengo una relación muye estrecha, somos muy amigos y sentía que era el momento para que llegara a Colo Colo. Implementó arraigo con los colores, hacer que la gente volviera a creer en el club, que haya unión en la dirigencia. él es un futbolista a nivel mundial y ha ayudado a Colo Colo para ser el mejor equipo del torneo”.

Tras lo anterior, Sanhueza se refirió a un eventual retorno de Claudio Bravo al Cacique, hecho que ve muy complicado.

“Cuando salió el nombre de que Claudio volvía, todos nos ilusionamos que pudiese vestir nuevamente la camiseta de Colo Colo, pero por lo que he escuchado, él está muy tranquilo con la decisión que tomó. Dejar de ser futbolista es muy difícil y siento que está muy claro en la decisión que tomó. Veo muy difícil que pueda volver”, aclaró.

Sobre cómo ha manejado el aspecto físico tras el retiro, el exmediocampista sostuvo: “Estoy bien, no he dejado de entrenar ningún día desde que dejé el fútbol. Sigo practicando en las tardes, me doy el tiempo para hacerlo y cuando me dijeron que tenía que participar en este partido, me preparé como un futbolista”.

Finalmente, Sanhueza cerró diciendo que “el día de mañana quiero ser entrenador número uno y me quiero mantener de buena forma, tanto física como intelectualmente. Me hago el horario para entrenar todos los días, me ayuda mucho a estar bien y prepararme para lo que se viene”.