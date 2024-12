Guillermo Pereyra y las loas para Marcelo Salas: “Realmente te sorprendía, te dejaba perplejo”

Este sábado, el Estadio Monumental de Colo Colo se vestirá de gala para vivir un verdadero partidazo: el Duelo de Leyendas entre el ‘cacique’ y River Plate se robará las miradas de los hinchas nacionales.

En la previa del encuentro, varios ex jugadores de la ‘banda sangre’ conversaron con ADN Deportes, uno de ellos Guillermo Pereyra. El ex volante de River Plate tuvo palabras para Marcelo Salas, Manuel Pellegrini y Paulo Díaz.

Respecto a la incorporación del ‘Matador’ como miembro del plantel ‘millonario’ para este sábado, Pereyra solo tuvo loas para el ex delantero de la Selección Chilena.

“Para mí creo que fue el broche de oro contar con Marcelo, nosotros le tenemos un cariño muy especial, he tenido la suerte de disfrutarlo dentro de la cancha, de ser compañero, sé lo que significa para el pueblo chileno, para el pueblo millonario, por lo que es realmente un orgullo volver a compartir cancha con él, va a ser una velada muy linda la de este sábado”, dijo.

Agregó sobre Salas que “tenía una jerarquía enorme. Desde el primer momento en que lo vi, yo crecí en las inferiores de River viéndolo a Marcelo conquistar el fútbol argentino con goles, con grandes actuaciones, pero después cuando fui compañero y entrenar en el día a día con él, realmente te sorprendía, te dejaba perplejo los movimientos, los controles, los remates y todo lo hacía sin esfuerzo”, sostuvo.

Paulo Díaz y Manuel Pellegrini

Conocedor de la actualidad de River Plate, Guillermo Pereyra tuvo tiempo para analizar el presente de Paulo Díaz al otro lado de la cordillera.

“Paulo Díaz ha sabido conquistar el corazón de los argentinos y en este caso de los hinchas de River con muy buenas actuaciones, ha ganado estatus dentro del plantel, es de los jugadores más destacados y con mejor perfil dentro del plantel”, sostuvo.

Sin embargo, agregó que “pero también es cierto que dentro de la eliminación y la frustración que genera en River no llegar a la final de la Copa Libertadores, Paulo ha tenido rendimientos que no han sido los mejores, pero no tengo dudas de que es un grandísimo jugador”.

Finalmente, tuvo palabras para Manuel Pellegrini, con quien coincidió en Núñez: “fue una sorpresa para mí compartir plantel con Pellegrini, si bien ya había hecho un gran torneo con San Lorenzo, cuando comenzamos a compartir el día a día y empecé a conocer la persona detrás del gran entrenador que es, me encantó. Mi pico de rendimiento se da con él”, cerró Guillermo Pereyra.