Marcos González recordó la figura de René Orozco en la U: “Tengo muchos buenos recuerdos de él”

Este viernes por la madrugada, a los 94 años de edad, murió el doctor Sergio René Orozco Sepúlveda, ex presidente de la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (Corfuch).

Nefrólogo de profesión, Orozco fue presidente del cuadro azul desde el año 1991 al 2004, lapso de tiempo en el cual el club laico conquistó siete títulos nacionales, cinco de ellos en torneos y dos de ellos por Copa Chile.

Con el paso de las horas las reacciones no se han hecho esperar, y una de ellas llegó de alguien que le conoció de cerca. Marcos González conversó con ADN Deportes y comentó la muerte del ex presidente azul.

“Es nostálgico, da tristeza la sensación de que se va alguien cercano, pero a la vez lejano. Yo me formé en la U, él estaba ahí, es una persona que significa mucho para la Universidad de Chile, pero lejano porque no lo veía todos los días, pero tengo muchos buenos recuerdos de él”, dijo el ex defensor.

Respecto a la temporada 2024 de los azules, ‘Lobo del aire’ aseveró que “fue un año espectacular, nadie se lo esperaba después de cuatro años en racha negativa”, dijo.

Sobre los cambios que se vieron en el equipo, González sostuvo que “se vio diferencias en los entrenamientos, cuando veías jugar al equipo decías ‘esto no es casualidad’”, cerró el ex seleccionado nacional.