“Ella bailó en el Passapoga”: Titi Ahubert arremete contra Pamela Díaz luego de que criticara las plataformas para adultos

Pamela Díaz desató un debate al opinar sobre las mujeres que se suman a plataformas de contenido para adultos. En Hay que decirlo, la animadora destacó que esta decisión puede tener un impacto negativo en las familias, mencionando como ejemplo a Cathy Barriga, cuyo hijo decidió salir de redes sociales tras el ingreso de su madre a Onfayer.

“Las mujeres empoderadas, para mí, no hacen este tipo de cosas. Mucha gente no tiene idea que me han quitado la casa, que he tenido problemas familiares y he tenido que llamar a mis papás para que me reciban en su casa, he tenido un montón de cosas como mucha gente y no tienen idea”, afirmó La Fiera.

La conductora añadió que, aunque podría generar altos ingresos en estas plataformas, no lo considera una opción viable para su vida: “Y con este físico y esta cara, por supuesto que un Onlyfans me sale mucho más fácil y me gano 100 millones al mes, así de fácil. Pero tengo dos hijos. Y me da lo mismo que muchas se molesten, pero es mi opinión, yo siempre he dicho que todos nuestros actos tienen consecuencias”.

Titi Ahubert no se guardó nada

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Titi Ahubert, quien fue contactada por el programa Que te lo digo para dar su opinión, donde comentó: “Lo que me diga Pamela Díaz me da lo mismo, porque parece que ella se le olvida su pasado, que se acuerde que ella bailó en el Passapoga (un club nocturno de la capital), uno tiene que ser consecuente”.

“Y si quiere ser consecuente, que se suscriba para que vea lo lindas y elegantes que son mis fotos”, añadió.

La modelo y ahora creadora de contenido erótico, defendió su trabajo en las plataformas para adultos. “Mis fotos son súper elegantes, muy bien hechas, en un estudio real, 360, no en el baño de la casa, no con short y bikini en el baño de mi casa. Es una producción. Muchas cosas que llevé eran mías, menos la camisa blanca, pero son bonitas”, afirmó.

Por último, para rematar a La Fiera, Titi Ahubert expresó: “Debería mirar mis fotos, yo no estoy bailando en el Passapoga”.