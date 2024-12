“Dice la verdad”: Pamela Díaz respalda con todo a George Harris y elogia su rutina contra el Presidente Boric

Las polémicas rutinas del comediante George Harris, que será parte de Viña 2025, siguen dando que hablar. En un monólogo, el humorista venezolano criticó duramente al Presidente Gabriel Boric, desatando un debate público. Sin embargo, Pamela Díaz no solo restó importancia a sus declaraciones, sino que elogió su estilo y lo defendió de las críticas.

Durante el programa Hay Que Decirlo, de Canal 13, La Fiera expresó: “Esto es lejos lo mejor que le podría haber pasado. Nadie sabía de él”, refiriéndose a la notoriedad que Harris ha ganado a raíz de esta controversia. La animadora fue categórica al señalar que no encuentra nada ofensivo en las palabras del humorista.

En su rutina, el comediante venezolano lanzó frases como: “Les digo a mis compatriotas que ya están en Chile. No les puedo decir, ‘ya váyanse’. No, no es así. Ganó este señor, este señor se llama... ¿Cómo que se llama él? Boric. Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada”.

También criticó la gestión del mandatario: “El país es una empresa macro. Usted no puede, porque lo que va a hacer es joder a todo el mundo, montar más impuestos y quebrar al país. Y después decir ‘es que no tuvimos la oportunidad de mandar’. O sea, no podemos seguir escogiendo inútiles, coño de la madre. ¿Qué le quiero decir a mis compatriotas que viven en Chile? Ahorren en dólares todo lo que puedan”.

Los comentarios de La Fiera sobre la rutina más polémica de George Harris

Sobre esta rutina contra el mandatario, Pamela Díaz comentó: “Lo que escuchamos ahí no tiene nada de ofensivo. Sorry que lo diga. Y lo dice con palabras que ni siquiera dejan mal al Presidente, ni nada de eso. Y más encima dice la verdad, no es que esté diciendo una mentira tampoco”.

Además, George Harris ha sido objeto de controversias previas, como sus comentarios en redes sociales sobre Salvador Allende y su broma sobre el acento y la juventud chilena. No obstante, La Fiera respaldó su talento y señaló: “La forma en la que él actúa en el escenario es digno de estar en el Festival de Viña”.