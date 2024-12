A la espera del nuevo DT: Ñublense anuncia las renovaciones de dos referentes del plantel

Este martes, Ñublense anunció las renovaciones de dos referentes del plantel: el arquero Nicola Pérez y el delantero Patricio Rubio. Ambos futbolistas experimentados seguirán en el cuadro de Chillán el 2025.

El portero uruguayo de 34 años llegó al elenco chillanejo en 2021. En el Campeonato Nacional 2024 disputó 27 partidos y dejó su arco en cero en 12 encuentros.

Mientras que el atacante chileno de 35 años arribó a los “Diablos Rojos” en 2022. En esta temporada, el “Pato” marcó 11 goles: 9 por el torneo local y 2 por la Copa Chile.

Vale destacar que Ñublense aún no confirma a su nuevo DT para el 2025, pero el candidato número uno es Miguel Ponce. El ex técnico de Unión Española asoma como el reemplazante de Mario Salas, quien se fue del club luego de que no le renovaran el contrato.