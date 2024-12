“Comprar San Luis de Quillota costó cerca de 4 millones de dólares”

Santiago

La gran sorpresa de la temporada 2024 de la Primera B es Deportes Limache, que pese a ser un elenco recién ascendido a la categoría, llegó a la final de la Liguilla de Ascenso, donde enfrentarán a Rangers.

“Llegamos hace 7 años al club. Lo tomamos en Tercera A. Víctor Rivero es mi cuñado, somos vecinos y todo, pero nos respetamos y cuando conformamos el plantel, pidió jugadores, él tuvo buen ojo con lo que podíamos ofrecerle”, comentó, en diálogo con Los Tenores, el presidente del elenco de la Región de Valparaíso, César Villegas.

Más allá de eso, el mandamás de Deportes Limache lamentó el hecho de jugar en La Calera, considerando que el Gustavo Ocaranza de Limache no está habilitado para que el club pueda ejercer su localía en la ciudad.

“Hubo cambio de alcalde, pasa por el consejo local y los fondos regionales. Si vamos a Primera, hay que hacerlo de nuevo. Hay que apostar, pero a largo plazo. No están las condiciones para jugar en Limache. Si se nos entrega un estadio para 2.000 personas, pero en la ciudad, nosotros felices”, remarcó.

La relación de Deportes Limache con San Luis de Quillota

En un ejercicio de transparencia poco frecuente en el fútbol chileno, César Villegas planteó en Los Tenores que aún no han definido si mantendrán la propiedad del club.

“El ofrecimiento nos llegó por Sergio Morales. Estamos esperando para ver cómo enfrentamos esta situación”, dijo, reconociendo que están también involucrados como máximos directivos de San Luis de Quillota.

“En lo legal, si subimos, podemos tener los dos clubes por ser de distinta categoría, considerando que también pertenecemos a San Luis, por un tema emocional, por lo que significa para mi padre (...) Adquirimos el 100%. de la propiedad de quienes eran los administradores del club. Costó del orden de los 4 millones de dólares”, sostuvo César Villegas, descartando que esto implique que toda la estructura de Deportes Limache pase al cuadro “canario”.

“Son especulaciones sin base. Esperamos concretar el ascenso y llegar a Primera División. Rangers es un equipo muy duro, pero el sueño y el hambre la tenemos”, comentó, junto con descartar opciones de adquirir la propiedad de Reinaldo Sánchez.

Al margen de eso, también reconoció sus aprensiones ante el desarrollo de la Segunda División Profesional. “La segunda está mal llamada profesional, se le exige todo y no recibe nada. El aporte de la ANFP es nulo, pero no es por el directorio, sino porque los clubes no somos empáticos en que se puede volver a esta categoría. Sería partidario de subir los clubes en Primera y Primera B para que esa categoría desaparezca”, concluyó César Villegas.