Brayan Cortés rompe el silencio y explica por qué se va de Colo Colo: “El tema no pasa por lo económico”

Este martes, Brayan Cortés se pronunció en sus redes sociales y explicó su decisión de no seguir en Colo Colo el 2025. El arquero nacional le puso fin a su etapa en el “Cacique” y seguiría su carrera en el León de México.

Mediante una historia de Instagram, el iquiqueño señaló: “Llevo 7 años en Colo Colo y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias. El año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme en Colo Colo para jugar este 2024. Efectivamente, hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado en ese sentido, pero nunca extendiendo el contrato como condición”.

Sobre su salida del cuadro albo, el seleccionado chileno aclaró que “el tema no pasa por al económico, me siento en buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club”.

“Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión”, concluyó Brayan Cortés.

En León, el portero nacional será dirigido por el ex DT de Chile, Eduardo Berizzo, y será compañero de otro chileno: Luciano Cabral.