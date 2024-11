Mon Laferte reacciona ante las declaraciones de Rafa Araneda tras conocer su denuncia por acoso contra productor de “Rojo”

La polémica en torno a la denuncia de Mon Laferte contra Jaime Román, exproductor de Rojo, tuvo uno de sus momentos más álgidos, cuando luego de que Rafa Araneda abordó el tema en una entrevista para Podemos Hablar.

El animador, quien fue conductor del programa de talentos, entregó su postura sobre los hechos, que habrían ocurrido mientras la cantante participaba en el espacio de TVN

Durante su intervención en el programa conducido por JC Rodríguez, Rafa Araneda afirmó: “Nunca dimensioné lo que ahí estaba pasando. De hecho, me sorprendí cuando sale a la luz toda la trama en torno a Jaime y las denuncias que se hicieron”.

El animador no escatimó en reconocer la gravedad de la situación: “Yo no soy nadie para desconocer ese dolor, es muy grave, muy grave. Y por último, para enfatizar, agregó: “Si ella fue acosada, se sintió mal, es muy grave”.

Mon Laferte responde y detalla su experiencia

Recientemente, Mon Laferte, en el mismo espacio televisivo, abordó no solo la denuncia contra Jaime Román, sino también las palabras de Rafa Araneda. Según un adelanto Podemos Hablar, la cantante narró episodios que vivió con el productor: “Me invitaba a su casa, me decía que tenía que sacar un jacuzzi”.

“Después, cuando tenía que sacar el segundo disco (...) Él me decía: ‘Podríamos hacer una excepción si usted es buena onda conmigo’”, añadió.

Respecto a los comentarios del exconductor de Rojo, la cantautora señaló: “Yo conozco al Rafa, sé que para él es difícil esto”. Y para concluir, añadió: “Yo no quiero cagarme al Rafa. Yo te estoy contando de mi verdad y, probablemente, hasta él no se acuerde. Capaz era un día más en su vida, quién sabe”.