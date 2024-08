La reacción de Rafa Araneda ante denuncia por acoso sexual de Mon Laferte contra exproductor de “Rojo”

Tras que Mon Laferte denunciara públicamente por acoso sexual al exproductor musical de Rojo, Jaime Román, el exanimador del programa, Rafael Araneda, recientemente reaccionó ante estas graves acusaciones y compartió su impresión al respecto.

La cantante expuso su dolorosa experiencia en el documental Mon Laferte, te amo, donde expresó que sufrió acoso durante los cinco años que permaneció en el programa.

La denuncia de Mon Laferte

En sus declaraciones, Mon Laferte narró cómo el acoso comenzó cuando empezó a destacar en Rojo y se le asignó la tarea de grabar un disco bajo la dirección de Jaime Román.

“Después de que empecé a avanzar y que me empezó a ir un poquito mejor, llegué con mis canciones y quise expresarme porque me dijeron: ‘Vas a grabar un disco con el productor Jaime Román’. Ni siquiera eran buenas, pero las hubiera escuchado, por lo menos, y no, no quiso escucharlas”, contó la artista.

Tras ello, la cantante nacional continuó relatando lo difícil que fue para ella enfrentar esta situación: “Y era… Horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. O sea, estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso, para mí, fue lo peor que me pasó en Rojo”.

A pesar de su valentía al denunciar el acoso ante los directivos del programa, Mon Laferte confesó que sus esfuerzos no rindieron frutos. “Muy inocentemente fui y hablé con el director del programa. Por primera vez les dije: ‘Miren, estoy teniendo acoso por parte de Jaime Román. Yo quiero salirme’”, recordó.

“Y me dijeron: ‘Sí, te vamos a ayudar, no sabíamos esto de Jaime, qué terrible, jamás nos lo hubiéramos imaginado’. Y yo me sentí ganadora y dije: ‘Bien’. Y no, no pasó absolutamente nada (ríe)”.

La reacción de Rafa Araneda

Por su parte, Rafael Araneda, quien animó Rojo durante muchos años, expresó su desconcierto al enterarse de las denuncias contra el exproductor musical de TVN, manifestando en el programa Podemos Hablar, conducido por JC Rodríguez, que “yo nunca dimensioné lo que ahí estaba pasando”.

“De hecho, me sorprendí cuando sale a la luz toda la trama en torno a Jaime y las denuncias que se hicieron, tú también fuiste parte de Rojo… y eso creo que nadie lo supo”, añadió. Y finalmente, agregó con gran preocupación: “Yo no soy nadie para desconocer ese dolor, es muy grave, muy grave”.

Cabe recordar que Jaime Román fue condenado a cuatro años de presidio con libertad vigilada en el llamado “Caso Heidi”, tras admitir su participación en la obtención de servicios sexuales de menores de manera reiterada. Esta condena agravó aún más la percepción pública sobre el productor, quien ya estaba bajo el escrutinio de la opinión pública.