Abogado de Chadwick tras su declaración en Caso Audios: “Las imputaciones se formulan cuando hay formalización, aquí todavía no hay ninguna” / Leonardo Rubilar

Santiago

Este viernes, Andrés Chadwick, exministro del Interior, compareció nuevamente ante la Fiscalía Metropolitana Oriente en calidad de imputado en el Caso Audios, que investiga presuntas gestiones irregulares para favorecer el proyecto inmobiliario Parque Capital.

El caso también involucra al abogado Luis Hermosilla, quien fue señalado por su relación con Chadwick a través de mensajes recuperados de su celular.

El abogado defensor de Chadwick, Samuel Donoso, indicó que la declaración era un paso normal en el proceso. “Fue una declaración que correspondía que don Andrés la diera en relación con el Caso Audios respecto de distintas referencias que haya su persona en dicho proceso”, dijo Donoso.

Sobre las acusaciones, Donoso aclaró que aún no hay formalización de cargos: “Las imputaciones se formulan cuando hay formalización, aquí todavía no hay ninguna formalización respecto de él”. Además, expresó que cualquier formalización dependerá de la Fiscalía. “Eso depende de la Fiscalía, no de nosotros”, señaló.

Aunque el exministro sigue siendo investigado por tráfico de influencias y cohecho, Donoso evitó dar detalles sobre las gestiones específicas que se le imputan, reiterando que Chadwick está dispuesto a colaborar con la justicia y que aún no se le ha comunicado ninguna acusación formal.