Auto es baleado frente a un colegio en Concepción

Durante este viernes, se reportó un inusual incidente en Concepción, región del Biobío, donde un automóvil fue baleado en un pasaje frente a un colegio, con al menos 13 impactos de bala en la carrocería.

En concreto, un sujeto compró un vehículo y, tras acudir al Registro Civil para completar la transferencia, lo encontró estacionado en un pasaje con múltiples impactos de balas. Todo esto frente a las ventanas de una sala de clases del Colegio Marcela Paz, donde varios estudiantes habrían presenciado el incidente.

El protagonista de la compra compartió su experiencia con Radio ADN, detallando que había adquirido el vehículo la tarde anterior. “Lo dejé ahí. La persona me lo da a un buen precio y me dice que mañana lo vamos a firmar. Yo le pagué en efectivo y le dije que mañana hacíamos la transferencia. Hoy fuimos al Registro Civil, y mientras estábamos allí, me llamaron para avisarme que algo estaba ocurriendo con el auto”, explicó.

Al ser consultado sobre la cantidad exacta, respondió que “la totalidad fue $1.800.000. No sé qué hacer porque mi señora me llamó preocupada, preguntando a quién le había comprado el auto. Me dijo que esa persona tiene problemas. Yo le dije que lo contacté por Facebook.”, añadió.

Por otro lado, Jacqueline Burgos, apoderada del colegio, comentó la reacción de los estudiantes y lo que se sabe hasta el momento: “Me informa mi hija que los niños justos estaban mirando a las ventanas y tuvieron que evacuarlos. Después llegó la información, llegó la foto del auto que tenía un par de balazos”.

“En otra ocasión pasó, que fue un balazo, sí, pero así recurrentemente no”, cerró.