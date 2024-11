Revelan caso de acoso sexual de funcionaria de La Moneda que recibió pago de $40 millones del fisco para evitar una demanda

Una denuncia por vulneración de derechos fundamentales contra el actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric dio a conocer La Tercera. La denunciante sería una funcionaria de Presidencia, quien acusó haber sido víctima de acoso sexual, discriminación política y desprotección.

El medio antes citado accedió a una resolución del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en que se detalla el acuerdo al que llegó dicho órgano –en representación del Ejecutivo– con la mujer en abril de 2023, que consistió en pagarle a ella más de $40 millones a fin de que no siguiera adelante con la demanda.

Agencia UNO | El Consejo de Defensa del Estado (CDE) Ampliar

“La parte demandante viene en desistirse expresamente de todas y cada una de las acciones deducidas en el presente juicio y pretensiones contenidas en ellas (...) salvo aquellas destinadas a obtener el cumplimiento de la presente transacción”, dice el escrito.

“No le doy confianza”

En su demanda, la mujer relató que en el año 2010 ingresó a trabajar al Palacio de La Moneda, donde se mantuvo durante la administración de Michelle Bachelet y las dos de Sebastián Piñera. Sin embargo, sostuvo que los problemas iniciaron al comienzo del gobierno del Presidente Boric, en específico, con Paz Moreno .

Para demostrar esto, adjuntó un mensaje que recibió por WhatsApp de una compañera, quien le dijo que Moreno le había pedido que se alejara de ella.

“Me escribió mensajes pidiendo que por favor entienda que no se puede acercar a mí, por miedo a perder su trabajo, ya que había sido amenazada por doña Paz Moreno y dejando entrever que el problema que mi jefatura tenía conmigo es que no fui contratada por el Gobierno actual y, por lo tanto, no le doy confianza a Paz Moreno”, señala el documento.

“Si no tenía relaciones sexuales con él, se iba a suicidar”

La funcionaria también acusó que sufrió acoso sexual por parte de un compañero y del que fueron testigo sus colegas y jefatura, pero –indicó– nadie hizo nada, ni la protegió .

“Me envió reiterados y agresivos mensajes de carácter sexual, donde incluso me amenazaba, señalando que si no tenía relaciones sexuales con él, se iba a suicidar”, denunció la mujer.

Finalmente, solicitó a la justicia intervenir “ante la gravísima situación de acoso sexual de que fui víctima, lejos de ser protegida por mi jefatura, ésta invisibilizó el problema, y se me traspasó la carga de tomar decisiones respecto de mi agresor, quien era conocido como “el regalón” de doña Paz Moreno”.

Respuesta de Presidencia

Tras ser consultados, Presidencia informó a La Tercera que ninguno de los funcionarios mencionados presta servicios para el gobierno, ya que cesaron sus funciones el 10 de junio de 2024 quien fue el compañero de la denunciante y el 31 de enero de 2023 quien fuera su jefa.