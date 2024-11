Algo que probablemente muchas personas se han planteado en algún momento de sus vidas, tiene que ver con cómo evitar el envejecimiento.

Esto último es algo que el multimillonario estadounidense, Bryan Johnson, ha llevado a otro nivel con la serie de tratamientos que ha seguido por años para lograr la “juventud eterna”.

Además de tener una alimentación específica para retrasar el envejecimiento, el magnate también se ha sometido a procedimientos para lucir mucho más joven.

En ese sentido, recientemente compartió los resultados de la última intervención, en donde redujo su ingesta de calorías e incluso se inyectó grasa. No obstante, los resultados no habrían sido los esperados ya que su rostro se evidenció visiblemente afectado.

¿Salió mal? Multimillonario reveló los resultados de su tratamiento para retrasar el envejecimiento y así quedó

Mediante sus redes sociales, el magnate contó que “inmediatamente después de las inyecciones, mi cara empezó a hincharse. Y luego empeoró, y empeoró, y empeoró hasta que ni siquiera pude ver. Fue una reacción alérgica grave”.

De hecho, minutos después de su intervención tenía que reunirse con un reportero a quien le confesó que “puede que hoy no me reconozcas. Creo que estoy bien. Espero estar bien. Si no lo estoy, ¿Acaso sabes cómo realizar maniobras de primeros auxilios?”.

Luego de una semana, Bryan Johnson contó que su rostro volvió a la “normalidad” y aseguró que no abandonará por ningún motivo su objetivo de retrasar el envejecimiento.

“Estábamos de nuevo en las trincheras reformulando los planes para nuestro siguiente intento. Una cosa es fabricar un producto y otra muy distinta ser el producto”, expresó el multimillonario.

A continuación los resultados de la última intervención de Bryan Johnson: