Juan Andrés Salfate arremete con todo contra Marcelo Lagos: lo trató de “resentido”, “arrogante” y “pesado”

En una reciente entrevista en Todo va a estar bien de Vía X, Juan Andrés Salfate habló sobre su percepción de Marcelo Lagos y el brasileño Aroldo Maciel, figuras destacadas en el ámbito de los estudios sísmicos. Al ser consultado sobre su preferencia entre ambos, el publicista fue categórico en su respuesta.

“No tengo ninguna duda”, afirmó el crítico de cine, explicando su elección con detalle. Sobre Marcelo Lagos, opinó: “Pertenece, para mí, a ese grupo de científicos que logró construir una carrera popular, que lo llaman cuando se mueve la tierra”. Sin embargo, el comunicador apuntó que no se siente del todo identificado con el geógrafo chileno.

“Con los científicos por lo general yo me llevo bien, porque son ñoños. Son a los que los agarraban a cachamales, los que no sabían a jugar a la pelota y estaban con un libro. Yo soy de ahí, pero no académicamente (...) Pero fíjate que Marcelo Lagos es de estos científicos que, a diferencia de otros, son como resentidos, son como los ñoños que hoy día son pesados”, comentó.

Salfate señaló que el geógrafo muestra una actitud “cerrada” en temas que podrían vincularse con pseudociencias o teorías alternativas. “Tiene este círculo de arrogancia, pesadita, de que ‘yo nomás sé’ y no se abre a otras posibilidades”, expresó.

En contraste, destacó a otros científicos, como el geólogo Christian Salazar, por mantener una mente abierta y dialogar incluso con personas de posturas opuestas, como terraplanistas.

La comparación con el geólogo brasileño

Sobre Aroldo Maciel, el brasileño dedicado a estudios sísmicos, Salfate destacó su enfoque innovador: “El aporte que hizo, de removerle el piso a una ciencia que hace pocos años termina cada vez más reconociendo que parece que podemos anunciar cuándo podría venir un sismo, como pronóstico, no como certeza tal”. Para él, Maciel representa una figura con mayor calidad humana y un enfoque que busca explorar nuevas posibilidades en la ciencia.

En relación con los avances científicos, el crítico de cine reflexionó: “Acá la gente se olvida que cosas como el efecto Doppler, para calcular distancia de refracción de luz en estrellas lejanas, fueron muchas veces inventadas por personas que, al igual que cualquiera, tienen la capacidad de pensar, y que no tenían formación científica”.

Finalmente, concluyó su elección: “Por su calidad humana, me quedo con la persona”, refiriéndose a Maciel. Según Salfate, Lagos “repite lo que le enseñaron frente al pizarrón”, mientras que Maciel “quiso hacer algo nuevo”.