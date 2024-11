Gonzalo Valenzuela y su potente confesión sobre su matrimonio con Kika Silva: “Pensé que nunca me iba a casar”

El actor Gonzalo Valenzuela reflexionó sobre su vida personal y su relación con Kika Silva, con quien contrajo matrimonio en abril de este año. Actualmente, ambos residen en Maitencillo, pero el intérprete compartió detalles sobre cómo ha sido este nuevo capítulo en su vida durante su entrevista en Al piano con Lucho en TV+.

El actor confesó que su historial amoroso ha sido positivo. “He tenido muy buena suerte, pero muy buena suerte. He estado con mujeres que, la verdad, sí, lo he pasado muy bien”, comentó.

Sin embargo, también reconoció que gran parte de su búsqueda de estabilidad emocional está ligada a las pérdidas prematuras de sus padres y su hermano. “Yo tenía una gran carencia de familia, entonces he tratado de armar una, y sí, lo he intentado, y creo que lo he logrado”, explicó.

Aunque el intérprete, que se hizo especialmente conocido por la teleserie Machos, admitió que sus intentos por construir una familia no han sido duraderos, mencionó que ahora está en una etapa completamente diferente. “Ahora ya me casé po’, papi, estoy en otra”, expresó.

Su nueva vida con Kika Silva

A pesar de estar físicamente alejado de su esposa por unos días, debido a un viaje que ella realiza como despedida de soltera, su conexión con Kika es sólida. Un romance entre ambas figuras televisivas comenzó tras conocerse en el Festival de Viña 2023.

“Me enamoré, me enamoré profundamente de esta mujer, y no me había casado nunca en mi vida, y no sé, pensé que nunca me iba a casar en mi vida”, confesó el actor al ser consultado por qué contrajo matrimonio, agregando que no esperaba volver a sentir amor después de su relación con María Gracia Omegna, madre de su hija Anka.

Finalmente, sobre su vida tras casarse con Kika Silva, Gonzalo Valenzuela destacó cómo la formalización de su relación cambió su perspectiva. “Siento una diferencia. El matrimonio algo cambia en uno, siento una seguridad, que no estoy pisando huevos, como me ha tocado en muchas relaciones, sino que tengo una responsabilidad enorme, una mujer maravillosa y que realmente va a ser para toda la vida”, concluyó.