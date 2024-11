Desmintiendo los peligros de consumir huevo todos los días: Esto dice la ciencia (y probablemente no lo sabías) / Nico De Pasquale Photography

Durante décadas, los huevos han sido un alimento controvertido debido a su contenido de colesterol. Sin embargo, la ciencia moderna está desmintiendo muchos de los mitos que giran en torno a su consumo diario.

Varios estudios recientes indican que, cuando se consumen con moderación, los huevos no son tan perjudiciales para la salud cardiovascular como se pensaba.

1. El colesterol en los huevos no afecta a la mayoría de las personas

Aunque los huevos contienen una cantidad significativa de colesterol (aproximadamente 186 mg por huevo), investigaciones científicas recientes sugieren que su impacto en el colesterol sanguíneo es mínimo para la mayoría de las personas.

Según la American Heart Association (AHA), solo un pequeño porcentaje de individuos, conocidos como “hiperrespondedores”, experimentan un aumento en sus niveles de colesterol LDL (colesterol malo) al consumir huevos.

2. Beneficios nutricionales de los huevos

Además de ser una fuente rica en colesterol, los huevos son también un alimento altamente nutritivo. Contienen proteínas de alta calidad, vitaminas B12 y D, minerales como el selenio, y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que son beneficiosos para la salud ocular.

Estos nutrientes desempeñan un papel importante en el funcionamiento del cerebro y la salud general del organismo. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Nutrition, consumir huevos regularmente puede ayudar a mejorar la salud muscular, especialmente en personas mayores.

3. El consumo diario de huevos no está relacionado con enfermedades cardíacas

Diversos estudios han intentado demostrar si los huevos contribuyen a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Sin embargo, un meta-análisis publicado en JAMA (Journal of the American Medical Association) concluyó que el consumo moderado de huevos (hasta uno por día) no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en la mayoría de las personas.

De hecho, el mismo estudio reveló que no hay una relación directa entre el consumo de huevos y la mortalidad prematura por enfermedades del corazón.

4. Moderación y equilibrio en la dieta

El consumo de huevos no debe ser motivo de preocupación cuando se integran adecuadamente en una dieta balanceada. La clave está en la moderación: un huevo al día es suficiente para obtener sus beneficios nutricionales sin riesgos para la salud.

Los expertos recomiendan no sólo centrarse en los huevos, sino también consumir una variedad de alimentos saludables, como frutas, verduras, y granos enteros, para asegurar un aporte completo de nutrientes.