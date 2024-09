La exchica reality Eugenia Lemos presentó este miércoles su colección de ropa llamada Hedónica en la Semana de la Moda de Nueva York. El desfile formó parte del bloque FDLA (Fashion Designers of Latin America), en el prestigioso centro de eventos Lavan Midtown.

Además de ella, otras destacadas diseñadoras como Agatha Ruiz de la Prada mostraron sus creaciones en este importante evento. Y para su gran debut, la exchica reality decidió que su amigo Di Mondo, quien reside en Nueva York desde hace años, fuera el encargado de abrir y cerrar el desfile, en el que se presentaron 29 looks en total.

Eugenia reveló que su conexión con Di Mondo es especial. “Nos conocimos hace años. Grabamos con él para Malena y Sofía (webserie) acá en Nueva York también, y nos llevamos increíble porque vivimos la moda con desenfado y alegría”, afirmó, en conversación con LUN.

Tras ello, destacó que junto a su equipo, donde trabaja la diseñadora Constanza Rivera, quien ha sido su mano derecha durante ocho años, sintieron que el fashionista era la figura perfecta para el desfile. “Es mi muso, mi amigo, e impregnó con su energía el resto de la pasarela”, comentó la modelo argentina.

La felicidad de Di Mondo por participar de este evento

Por su parte, Di Mondo también compartió su emoción al formar parte del evento: “Ella se contactó conmigo hace un mes, me preguntó si estaba disponible y qué me parecía la idea de desfilar y abrir. Le dije que sí, estoy contento de participar, lo encontré genial”. Aunque está acostumbrado a caminar por alfombras rojas, el socialité chileno destacó que desfilar en una pasarela es una experiencia distinta, describiéndola como “una performance, caminando con otro paso y otra actitud”.

El atuendo del fashionista fue diseñado por Eugenia y su equipo. El look consistía en shorts cortos, un top y una extensa capa, que él completó con altos tacones. “Anoche (martes) en mi casa hice un par de caminatas con los zapatos para estar seguro que no me iba a caer. He ocupado esos zapatos antes, pero en otro color”, explicó Di Mondo, añadiendo que los tacones eran de 8 a 10 centímetros, lo que, sumado a su altura de 1,87 metros, lo hacía sentir como “una jirafa”.

Para prepararse para el desfile, el fashionista siguió una intensa rutina de bienestar que comenzó a las 4:30 AM. Su preparación incluyó una clase de bikram yoga de 75 minutos, y luego varias sesiones de spa. “Estuve en la cámara criogénica, y luego una hora de cámara hiperbárica con una máscara de algas y luego una cámara de fototerapia. Para mí todo es energía, así que quería estar bien física y mentalmente para hoy”, detalló Di Mondo.

Eugenia Lemos también compartió los detalles logísticos detrás de su colección Hedónica, que fue patrocinada por Epson para sublimar las telas. Para el evento, la exchica reality y su equipo viajaron con “seis maletas de 23 kilos, cuatro maletas de mano y 10 bolsos de mano”.

La modelo argentina explicó que, aunque presentaron 35 looks de la colección, trajeron todos los accesorios, zapatos y sombreros desde Chile. Recordó que durante su participación en Andes Fashion Week, Albania Rosario, fundadora de FDLA, la animó a participar en Nueva York. “Esta colección refleja toda mi vida trabajando en la moda”, concluyó Eugenia Lemos.