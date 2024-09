Luis Jiménez aclara su relación actual con Cote López y revela inédito dato sobre su situación legal: “Para que no haya más especulaciones”

Luis Jiménez y Cote López hace unos meses sorprendieron a muchos al anunciar su separación tras casi dos décadas juntos y cuatro hijos en común. A través de las redes sociales, ambos confirmaron el término de su relación, dejando claro que el quiebre se produjo en buenos términos y que no hubo terceras personas involucradas en la decisión.

Poco tiempo después, se especuló que el exfutbolista y la influencer estaban intentando darse una nueva oportunidad. Sin embargo, esa reconciliación no prosperó. El propio exmediocampista fue quien confirmó la situación definitiva durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde respondió a la consulta de un seguidor sobre si se encontraba soltero.

“Esta es la pregunta que más se repite. Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado, después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio”, explicó el exjugador de Palestino y de la selección chilena.

Además, el exmediocampista dejó en claro que ya no hay posibilidad de reconciliación entre ambos. “Para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados”, confirmó. El exfutbolista también mencionó que actualmente está “soltero, sin pareja, no buscando pareja, no, estoy súper bien así y eso. Soltero”.

No lo ha pasado bien

Pese a ello, Luis Jiménez reconoció que los últimos meses no han sido fáciles. En otra publicación, expresó que ha sido “un año súper, súper heavy, con muchos cambios, con muchos nuevos procesos, difícil. Creo que el año 2023-2024 ha sido sin duda el más difícil de mi vida. Es súper complejo con todos los proyectos que tenía. Todos los proyectos que tenía adelante ya no podrán ser”.

“Entonces, es como reinventarse, empezar de cero y nada. No es fácil, pero siento que va a salir todo bien”, concluyó.