“Alexis Sánchez me escribió varias veces, pero como me imagino le debe haber escrito a muchas mujeres… Yo no estaba ni ahí, no me gustaba”

Carla Ballero sorprendió a todos al revelar un episodio poco conocido que vivió con el futbolista Alexis Sánchez hace varios años. La confesión se dio Sígueme, donde la exmodelo contó detalles de los mensajes que el delantero le envió en su momento, en una época en que se rumoreaba acerca de la relación entre el tocopillano y Michelle Carvalho.

Durante la conversación en el programa, Carla recordó cómo el goleador histórico de la selección chilena intentó contactarla en varias ocasiones a través de redes sociales.

“En esa época existía Facebook y te escribían por Messenger y él me escribía. Me escribió varias veces, pero como me imagino le debe haber escrito a muchas mujeres… Yo no estaba ni ahí”, afirmó.

A pesar de la insistencia de delantero del Udinise, la exmodelo aseguró que nunca tuvo intención de responder a sus mensajes. “Toda la buena onda, pero yo nunca daba señales equívocas. No me gustaba, no estaba ni ahí”, continuó Ballero, cerrando el tema sin ahondar en mayores detalles.

Además, especificó que, aunque recibía estos mensajes, Alexis Sánchez no era de su especial interés.