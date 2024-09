Actor que brilló en “Cerro Alegre” hoy destaca sacándole sonrisas a niños y adultos mayores en todo el continente

En el reciente capítulo de Ahora Caigo Prime, emitido el domingo, el actor Andrés Gómez emocionó a todos al compartir su inspiradora labor social como el “Doctor de la alegría”. Recordado por sus icónicos papeles en teleseries de los 90 como Adrenalina y Cerro Alegre, el intérprete habló de la misión que ha desarrollado durante los últimos 25 años, llevando alegría a niños y adultos mayores.

El actor comenzó su relato admitiendo que “me cuesta mucho siempre hablar desde mí con respecto a esta misión o propósito que me trazó la vida”, confesó. Luego, explicó que “a partir de las herramientas del teatro construí un personaje que se llama el Doctor de la alegría y que ya lleva 25 años dando alegrías en hospitales, orfanatos, hogares de ancianos, experiencias, tanto en Chile, como en México, Brasil, Argentina. Se ha ido expandiendo un poco”.

Andrés también expresó su gratitud por poder llevar a cabo esta noble labor. “El privilegio de poder hacerlo, contarle al otro, darle un abrazo, es una alegría enorme y una bendición que me ha dado la vida”, afirmó.

“Esto es trabajar mucho con el dolor, con las tristezas y yo me sentía que no estaba preparado para un trabajo y una labor como esa, así que me invoqué a Dios no más (…) Y ahí empezó esto a crecer”, añadió.

“Me reconocí como un ser amoroso”

A medida que avanzaba su relato, el actor contó cómo su personaje fue evolucionando. “Un personaje y una forma, que tenía una nariz, un traje y todo, pero en un minuto me empecé a sentir que me cohibía eso y dije por qué me está pasando esto, es paradójico si soy actor y de pronto me empecé a sacar el traje, la nariz (…) Y me reconocí como un ser amoroso”, compartió.

El emotivo testimonio culminó con un conmovedor abrazo entre Andrés Gómez y el conductor del programa, Daniel Fuenzalida, quien agradeció al actor por su increíble labor social.