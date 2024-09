Icónico actor chileno revela que intentaron abusar de él en la iglesia: “Salí arrancando”

Recientemente, en Todo va a estar bien, estuvo el destacado actor Eduardo Barril, quien además de brillar en el cine y en el teatro, es recordado por sus actuaciones en exitosas teleseries de Canal 13 y TVN. El intérprete de 83 años y que se lució en producciones como La Fiera, Aquelarre, Romané, Pampa Ilusión y El circo de las Montini, hizo una fuerte confesión.

“Quería ser cura y no fui cura, sí, la verdad. Porque no me gustaron cosas que pasaron en la iglesia (...) Yo creo que esas cosas han sucedido siempre, algunas a veces se publicitan más que otras. Y me alejé”, dijo el actor al comienzo, refiriéndose a los casos de abuso sexual que han sido denunciados y encubiertos en la Iglesia Católica.

“Imagínate los abusos que pudieron haber habido en la Edad Media”, añadió.

Intentaron abusar de él en la Iglesia Católica

Más adelante, Eduardo Barril confesó que intentaron abusarlo en la época en la que él era un niño que asistía a la iglesia. Tenía 10 años, y según sus palabras: “Era sentable en las rodillas”. Por lo que llegó el momento, en el que vio en la que entendió las reales intenciones del victimario y “salí arracando”.

Al respecto, el actor compartió una sentida reflexión: “Como en toda institución, uno no puede por una cosa ensuciar a todos. Aquí ese era un mal elemento que fue castigado después, pasado los años. Pero hay elementos magníficos en la Iglesia. Hay de todo. Porque es una institución humana, son humanos los que están ahí”.

Posteriormente, fue consultado por el conductor del programa sobre qué fue lo que hizo tras casi ser abusado por un sacerdote. “Me lo guardé. Y bueno, mi viejo se enteró porque me vio la cara, llorando. Y preguntó y... Eso. Y al malhechor los trasladaron de ciudad. Un clásico. A mí me daba mucha rabia eso porque enloda, ensucia la institución de la Iglesia Católica”, recordó el intérprete nacional.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre si después de ese grave episodio se alejó de lo eclesiástico, Eduardo Barril respondió: “Persistí. Mi alejamiento de la iglesia fue a los 15, 16 años. Por una suma de cosas. Pero ahí pagan justos por pecadores, insisto”.