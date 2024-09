Iván Valenzuela fue una de sus víctimas: así es el nuevo tipo de delito que está en alza en las bencineras

El martes por la mañana, el periodista Iván Valenzuela sorprendió a la audiencia de Mesa Central al compartir que fue víctima de un delito en una bencinera en Santiago. “Ayer sufrí un robo y lo quiero contar para que tengan cuidado”, comenzó explicando el comunicador.

Iván Valenzuela detalló el incidente: “Eché bencina en una de esas bombas que son de autoservicio y, mientras miraba la máquina, se estacionó un auto al lado mío”. Durante ese momento de distracción, un antisocial aprovechó la situación. “Un gallo se bajó, me abrió la puerta del auto y me sacó la mochila con todo lo que tenía”, relató.

Este tipo de robo, comúnmente conocido como “robo al paso”, parece estar en aumento en estaciones de servicio, lo que motivó al periodista de Canal 13 a alertar a su audiencia. Afortunadamente, el periodista no sufrió daños físicos durante el incidente. Sin embargo, la pérdida de sus pertenencias lo llevó a denunciar el hecho ante Carabineros.

El conductor de Mesa Central destacó la rápida y eficiente respuesta de las autoridades. “Carabineros se portó increíble; fui a hacer la denuncia, me explicaron un montón de cosas y me dijeron que es un tipo de robo en una bomba de bencina”, explicó. Además de que también compartió una historia inquietante sobre otra víctima de este tipo de delitos: “Me contaron que a una persona le trataron de llevar el auto y se agarró con el ladrón”.

A raíz de este incidente, Iván Valenzuela instó a los conductores a ser más precavidos. “Así que ojo en las bombas de bencina con autoservicio”, advirtió.

¿En qué consiste este nuevo tipo de delito?

La capitana Nattia González, de la 37ª Comisaría de Vitacura, proporcionó más detalles sobre el robo. Explicó que el incidente ocurrió alrededor de las cinco de la tarde del lunes. El conductor de Mesa Central, al realizar la denuncia inmediatamente, facilitó que Carabineros recuperara su mochila. “El periodista tenía activado el GPS de su computador, que estaba dentro de la mochila que le robaron”, explicó en conversación con LUN.

“Carabineros logró seguir ese GPS y así llegó al Persa Biobío. Lamentablemente, estaba solo el bolso, sin el computador, pero detuvimos a una mujer, quien mantenía la mochila en su poder”, añadió.

La capitana de Carabineros señaló que este tipo de robos se están volviendo más comunes, y que los conductores solitarios en estaciones de autoservicio son un blanco fácil. Además, enfatizó que es crucial que las personas no solo saquen las llaves del auto, sino que también cierren las ventanas y aseguren las puertas para evitar este tipo de delitos.

Por último, la oficial de Carabineros recomendó siempre realizar una denuncia ante cualquier robo. En el caso de Iván Valenzuela, fue clave haber activado el GPS de su computadora y haber denunciado el robo de inmediato, lo que permitió a los funcionarios policiales rastrear la señal y actuar rápidamente.