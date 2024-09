Periodista de Canal 13 revela que rostro de su canal estaría listo para acompañar a Karen Doggenweiler en el Festival de Viña

La semana pasada, Mega anunció que Karen Doggenweiler será la nueva animadora del Festival de Viña del Mar 2025. Y tras ello, varios nombres han sido mencionados como posibles candidatos para acompañar a la conductora de Mucho Gusto en el evento.

Entre ellos, se destacaron figuras como Rafael Araneda, Julián Elfenbein y Rodrigo Sepúlveda. Sin embargo, en las últimas semanas, solo un nombre parece llevar la delantera.

Según reveló la periodista de Canal 13, Cecilia Gutiérrez, en una conversación con Manu González en su podcast Bombastic, Martín Cárcamo sería el favorito para ocupar este rol. “Yo lo conté hace harto rato... Sí que es cierto que se empiezan a poner nombres sobre la mesa, porque se engolosinan... Ni el señor Pascal ni el señor Banderas tenían espacio”, comentó el español al inicio.

¿Quién es el animador que lleva la delantera para acompañar a Karen?

Fue entonces cuando la panelista de Hay que decirlo lanzó la primicia: “A mí me dicen que Martín (Cárcamo) ya tiene una patita dentro. A mí me tienen medio controlada y no puedo decir tanto en el canal”. La comunicadora recordó que ya en agosto había mencionado al “Rubio Natural” como el posible elegido, aunque en su momento le pidieron no insistir con el tema.

Durante la charla, el equipo del programa fue más allá y se atrevieron a proponer una fecha tentativa para el anuncio oficial. Según el periodista español, el contrato de Martín Cárcamo con Canal 13 finaliza el próximo 20 de noviembre, y el 18 del mismo mes se espera que se anuncie parte de la programación del Festival de Viña. Además, el día 22 se revelarían tanto a los animadores como a los humoristas que formarán parte del evento.

Para finalizar, Manu González también comentó que Martín Cárcamo “se ve yéndose de Santiago a vivir a Viña del Mar, él es viñamarino, y nunca ha podido desarrollarse como a él le hubiese gustado, cree que se lo debe a Viña y a él mismo”.